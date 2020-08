General Alvear: 170° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

“Conmemoramos hoy el 170° aniversario del tránsito a la inmortalidad del padre de la patria: El general Don José de San Martin.

Sentimos su nombre en el pulso de la nacionalidad, en las calles, en el cielo de nuestra bandera y en cada una de las páginas de nuestra historia.



Don José, nacido en Yapeyú, al norte del Virreinato del Rio de la Plata, el 25 de febrero de 1778 murió lejos de la patria que amaba y por la que tanto luchó para lograr su independencia. Boulogne-Sur-Mer fue su lugar en sus últimos días, hasta fallecer el 17 de agosto de 1850 a la edad de 72 años.

Un brillante General, un ingenioso estratega, pero por sobre todas las cosas un hombre de nobleza, valentía y entereza, un luchador que enseñó con su ejemplo el compromiso con una idea de país independiente y hermandad latinoamericana”.



Con estas palabras se dio inicio al acto, en la soleada mañana del lunes 17 de agosto, en el veredón de la Escuela N° 1, lugar donde se encuentra el busto del Padre de la Patria.

La sencilla ceremonia enmarcada en la emergencia sanitaria por el Covid-19 fue presidida por el Intendente Municipal Ramón José Capra.

Acompañaron al Jefe Comunal la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, el Secretario de Hacienda Ing. Sergio Federici, la Secretaria de Salud Dra. Vanesa Papa, la Presidente del Consejo Escolar Nancy Morena, el Presidente del Bloque de Concejales Juntos por el Cambio Rafael Esnaola, el Presidente del Bloque de Concejales Frente de Todos Alberto Alaniz, el concejal José Martiniano Valerga, el Jefe de la Estación de Policía Comunal Comisario Carlos Iguerategui, el Cura Párroco Sergio Maidana junto al Diacono Carlos Pina; en representación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios lo hicieron el Segundo Jefe Mario Capra y el Ayudante de Primera Andrés Martínez. También se contó con la presencia del Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Néstor Papa y funcionarios de las áreas de Cultura, Juventud y Privada del Ejecutivo municipal.

Minutos después hizo su ingreso la Bandera de Ceremonias del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, portada por el Sub Ayudante Leonardo Torres, siendo escoltas la bombero Micaela Torres y el bombero Ciro Depietri.

A continuación se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de San Lorenzo. Luego el Intendente Capra, junto al Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, depositaron una ofrenda floral al pie del busto del Gral. San Martín.



Acto seguido la invocación litúrgica estuvo a cargo del Padre Sergio Maidana y del Diacono Carlos Pina. Las palabras alusivas a tan importante fecha para los argentinos las pronunció el vecino Néstor Papa.

Con el retiro de la bandera de ceremonias se dio por finalizado el acto, que al igual que en fechas patrias anteriores fue transmitido en directo a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Discurso del Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Néstor Papa

“Sr. Intendente Municipal, Autoridades Presentes, Vecinos.



El día 17 de Agosto el General San Martín, se levantó por sus propios medios, dirigiéndose a la habitación de su hija Mercedes y se recostó en el sofá donde le leyeron los diarios, ya que su visión era muy dificultosa. El había sido operado de cataratas, pero sin resultado positivo, así que la ceguera avanzaba día a día.

Después de las dos de la tarde, se sintió atacado de profundos dolores de estómago, y presa de un frío que le paralizaba la sangre, fue mandado a llamar el Dr. Jardón, a quien San Martín apreciaba mucho. Junto al médico también estaban su hija Mercedes y su yerno Mariano Balcarce. El Doctor no se alarmó y dijo que aquel ataque pasaría como los precedentes, pero esta vez no fue así. Luego fue colocado en el lecho de su hija que lo abrazó con enorme emoción. San Martín acariciándola le dijo: “MERCEDES, ES LA FATIGA DE LA MUERTE”, Y volviéndose a Balcarce, con una terrible fatiga le dijo trabajosamente, casi deletreándolas, estas cuatro finales palabras: MA…RIANO…A… MI… CUARTO”, ya que presentía el final, no deseando que su hija lo viera, pero no transcurrió un minuto, cuando el cuerpo de San Martín sufrió una fuerte sacudida. Como consecuencia de una hemorragia digestiva, había muerto. Eran las quince horas del 17 de agosto de 1850 y contaba con setenta y dos años de edad.



Por eso hoy estamos aquí convocados para conmemorar que hace 170 en Boulogne Sur Mer, Francia, pasaba a la inmortalidad , el Gran Capitán, el Libertador de medio continente, el Padre de La Patria El General José de San Martín.

Todos lo conocemos por la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, las Victorias de San Lorenzo, Chacabuco, Maipú, pero su mayor hazaña fue: el cruce de Los Andes, con un ejército pequeño y bien disciplinado, tan estudiado en las Academias militares del mundo entero. Pero sobre todas las cosas, libertó tres Naciones, Argentina, Chile y Perú,

Este año, dentro de tres días se cumplirá el Bicentenario de la partida por vía marítima de la expedición Libertadora al Perú, el día 20 de agosto de 1820, desde el Puerto de Valparaíso.

Para evocar este acontecimiento lo haré leyendo un fragmento de una carta de despedida que contiene una muy conocida frase suya, escrita el sábado 22 de Julio de 1820, es decir que se cumplió el bicentenario de esta carta , cuando nuestra ciudad cumplía su 151º aniversario. En ella San Martín demostraba el gran amor que tuvo por su Patria, con la humildad que solo los grandes tienen; Dice así:

“Compatriotas: Se acerca el momento en que yo debo seguir el destino que me llama; voy a emprender la grande obra de dar libertad al Perú.

En 1814 me hallaba de Gobernador en Mendoza y la pérdida de Chile dejaba en peligro la Provincia de mi mando: yo la puse luego en estado de defensa, hasta que llegase el tiempo de tomar la ofensiva. Mis recursos eran escasos , mostrando hasta qué grado puede aguzarse la economía, para llevar a cabo grandes empresas.

En 1817 estaba ya organizado; abrí la campaña de Chile y el 12 de febrero (en Chacabuco), mis soldados recibieron el premio de su constancia. Sin embargo, la calumnia trabajaba contra mí con una perversa actividad”. ( cabe aclarar aquí el contexto de esta carta: En 1819 el Gobierno de Bs. As., le ordeno volver junto a sus tropas, para hacer frente a la amenaza de los caudillo del interior, pero San Martín que hizo ,siguió como dice en el primer párrafo “el destino que lo llamaba.”, lo cual no le fue perdonado por sus enemigos).

Ahora viene la frese de mención:

“No, El General San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y solo desenvainará su espada contra los enemigos de la independencia de Sud América.

El día más célebre de nuestra revolución está próximo a amanecer; voy a dar la última respuesta a mis calumniadores: yo no puedo hacer más que comprometer mi existencia y mi honor por la causa de mi país; y sea cual fuere mi suerte en la campaña del Perú, probaré que desde que volví a mi Patria, su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado; y que no he tenido más ambición que la de merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos” Fdo.: GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN”

Ya en Perú, el 7 de Septiembre desembarca en la Bahía de Paracas, en Pisco, a 150 kms de Lima, y finalmente el sábado 28 de Julio de 1821, se declararía la Independencia del Perú, cumpliéndose otro gran logro de la Revolución Sudamericana.

Por eso hoy decidí con estas palabras, rendir un humilde homenaje en recuerdo al Bicentenario del inicio de esta gesta Libertadora la hermana República del Perú.

Por último dos cosas: 1) Es nuestro deber como patriotas, seguir su ejemplo de abnegación, ante los cotidianos desafíos que debemos enfrentar, 2) que la imagen del General San Martín sea en toda circunstancia, el modelo a imitar por todos los Argentinos. Viva el General San Martín. Viva La Patria ¡!!”