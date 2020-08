SOL – Por Roberto Rule

Hoy me saqué el pantalón deportivo, me bañé y sequé lentamente. La mañana

apuraba los sentidos y me llevaba a salir de rejas inventadas. Me puse una camisa blanca que uso para salir de fiesta, pantalones de vestir nuevos y zapatos acordonados marrones. Me volví a secar el pelo y me peiné. Luego como en un ritual de vida, de trabajos alejados, de reuniones con voces que simulan importancia me preparé con paciencia. Calenté el agua para el mate y con sonidos lejanos de vida me fui al encuentro programado.

Les cuento que por diversas circunstancias he estado, como le sucede a la mayoría de la gente, con personas que parecían importantes simulando conocimientos, digo simulando… porque me parece que el verdadero conocimiento no se consigue ni estudiando, ni con títulos. La sensibilidad, la paciencia, los silencios, la convivencia no vienen en libros. Bueno, me distraje, como decía hoy me he aseado y vestido con la mejor ropa para encontrarme con una presencia inmensamente importante. Corrí la cortina, abrí la ventana de par en par y ahí apareció, radiante, inconmensurable, Dios de culturas milenarias. Intenso me impactó en los ojos, la cara y los brazos. Sin palabras, y con sombras como fieles compañeras recibí a nuestra estrella, testigo de los tiempos y de todas las formas de vida del planeta. Recibí a Ra de los egipcios, a Helio de los griegos e Inti de los Incas. Recibí al astro que desde la época de los romanos nosotros hemos llamado Sol.