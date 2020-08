Ricardo Albano: “De que esfuerzo habla el Intendente. Se gasto todo en campaña y ahora no puede pagar las cuentas”

El Concejales del Frente de todos Ricardo Allbano, vistos los estudios de Vive FM en la mañana del miércoles y fue contundente en sus declaraciones.

“Es un disparate suspender una sesión del Concejo Deliberante porq el Intendente mando proyectos a último momento. Creo que no hay precedente, ya que se podía haber hecho dos Sesiones.”

” Uno de los proyectos, es la creación de una estación de servicio de GNC en la espadaña, algo muy importante para el Pueblo, obviamente estamos recuerdo y queremos que se pueda concretar, pero exigimos que sea como corresponde, que haya una licitación y cualquiera pueda presentarse, es lo más justo”.

“Respecto a la Salud, la verdad que el médico Germán Rosales con su esposa y un grupo más de Personas lograron más que este gobierno en años, siendo que prometieron hasta terapia y no han cumplido con nada, ni un respirador han comprado.”

“El Intendente habla de que hizo un gran está para aumentarle a los empleados Municipales, siendo que ese aumento del 4,3 debió haberlo dado en marzo, ya que se debe de enero y febrero, además se haber cobrado el aumento en el aguinaldo. Lo dió ahora siendo que ya se había compartido con el sindicato a darlo en marzo y encima sale a decir que hizo un gran. Esfuerzo. Esfuerzo hacen los empleados todos los días y más en esta situación.”

“Habla de Esfuerzo el Intendente, se gastó todo en campaña y ahora no puede pagar las cuentas. El Municipio tiene una deuda de 32 millones de pesos con comerciames muchos de ellos Locales y además no puede aumentar los sueldos, ya que se gastan la que no tienen en campaña y después hablan se esfuerzo.”

“Nos reunimos con el comisario Igarategui, ya que nos preocupa sobre manera el tema de la droga en nuestra Ciudad, tanto el consumo en jóvenes como la distribución, creo que hay que trabajar más y a fondo en ese tema que realmente nos afecta a todos.” Expresó Albano entre otras cosas.