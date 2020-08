Que el siverismo critique nuestra gestión en salud y los sueldos de los trabajadores municipales es de una caradurez extrema

El bloque de Concejales de Juntos por el Cambio cuestionó con dureza las declaraciones del concejal siverista, Ricardo Albano, quien criticó el sistema de salud actual de General Alvear. “Nuestra ciudad vive el mejor momento de la salud pública de la historia y de los derechos y sueldos de los trabajadores municipales. Es necesario ejercitar la memoria, recordar que se inició durante el mandato del entonces intendente Gustavo Marcos que él mismo Albano decidió enfrentar, aquel intendente que se sentó en la caja cuando el concejal abandonaba la gestión. El Intendente Marcos, comenzó con devolver dignidad al salario municipal, y consiguió la obra de los nuevos quirófanos del hospital.

“Pareciera que le molestaba la inversión en Salud y mejorar los sueldos porque él fue parte de gobiernos que nunca le aumentaron a los empleados municipales (18 años sin un centavo de aumento, record absoluto) y que nunca invirtieron en el Hospital Municipal”, recordaron los concejales del oficialismo.

Y agregaron: “Durante los mandatos del ahora Senador Alejandro Cellillo y el actual intendente Capra se culminaron los quirófanos que inició Marcos, por primera vez General Alvear tuvo y tiene anestesista permanente, se realizaron dos nuevas salas de Atención a la Salud, se hizo la primera etapa de la terapia intensiva, se dio trabajo a los jóvenes profesionales, se creó la sala de oncología, se compró un ecógrafo de última generación, se digitalizó diagnóstico por imágenes y se puso en funcionamiento el mamógrafo, se implementó el SAME y se construyó una guardia de emergencia que es un orgullo de todos los alvearenses”.

Siguiendo con sus palabras, señalaron: “podríamos seguir enumerando obras en salud, y lo haremos a lo largo del tiempo, porque son muchas. Pero no podíamos dejar pasar las críticas, porque observamos que hay gente desmemoriada”.

Por último también se refirieron a los dichos de Albano sobre el último aumento del Gobierno municipal: “Todos saben el momento que estamos viviendo y a pesar de eso, los trabajadores municipales tuvieron un incremento no somos necios y tenemos claro que no alcanza, pero en estos más de ocho años aumentamos los sueldos de los empleados y no han perdido con la inflación, le devolvimos el 3% de antigüedad que le sacó el peronismo, y hoy tenemos paritarias abiertas y un convenio colectivo, algo impensado en épocas de autoritarismo y despilfarro de fondos. Albano defiende un gobierno que solo provocó miseria en empleados y jubilados.

Podemos y de hecho seguiremos, respetando la opinión diversa, y la crítica bien intencionada y constructiva. Sólo debemos tener memoria y estatura moral para sostenerla”