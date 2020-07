CRÓNICA SOBRE LA PÉRDIDA DEL PARAÍSO – por Roberto Rule

No fue un día de tristeza o de angustia, todo lo contrario, cuando nos dijeron que tendríamos que irnos y que a partir de ese momento no viviríamos para siempre. Nos estaba diciendo que conjuntamente con todas las formas de vida con quienes convivíamos tendríamos que construir nuestro propio paraíso y que tendríamos que trabajar incansablemente para tener lo que habíamos perdido. Enseguida lo interpretamos de una manera bastante simple, sería la desobediencia y no todo lo contrario la que nos haría inmortales, la que nos llevaría a tener su parecido. Aunque para decir verdad nunca nos entusiasmó demasiado esta idea de tener alguna semejanza porque desde el primer momento nuestro afán era ser nosotros mismos, con nuestros defectos y virtudes que con el tiempo iríamos cambiando. Aún recuerdo la alegría que tenía cuando nos encontró con la manzana en la boca, fue un estado de ánimo que se hizo sentir en todo el universo. Sabía que había construido individuos que se le parecían aunque interiormente tenía algunas dudas sobre cómo nos comportaríamos. Pero al vernos se sintió feliz, hasta esbozó una sonrisa que supo disimular, aunque intuyo que fue porque sintió que actuaríamos a nuestra propia forma y modo y eso nos traería problemas. Pensó que no le podíamos fallar porque eran enormes las expectativas que había depositado en nosotros y que con muchos esfuerzos y dificultades tendríamos nuestro propio paraíso e inmortalidad. Aunque en este último punto nos pareció ver que tuvo vacilaciones de su conveniencia porque cuando habló de este tema se rascó la cabeza y puso cara de estar pensando. Fue solo un instante porque enseguida se le dibujó una sonrisa amplia mostrando todos sus dientes, todavía nos acordamos como brillaban, parecían pequeños soles. No dudamos en preguntarle porqué sonreía cuando en realidad le habíamos desobedecido y como consecuencia nos había tenido que castigar expulsándonos. Lo último que nos dijo yéndose y casi de espalda fue que estaba feliz porque habíamos elegido nuestra libertad. Cuando escuchamos esto lo que más nos impactó fue la confesión de que la palabra libertad era la primera vez que la pronunciaba en toda su historia de universos y que esa palabra nos pertenecía, que nosotros desobedeciendo la habíamos inventado. También nos dijo que era la palabra más hermosa que se hubiera escuchado. Por último, creemos que para reafirmar aún más nuestras convicciones fue que nos dijo, casi a los gritos, que seríamos libres para construir nuestro propio destino, nuestras propias vidas, por siempre.