URGENTE: SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO LECTIVO 2021 DEL LICEO POLICIAL

LA ESTACION DE POLICIA COMUNAL GENERAL ALVEAR LLEVA A CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO LECTIVO 2021 DEL LICEO POLICIAL “CRIO GRAL JORGE VICENTE SCHOO”
REQUISITOS DE INGRESO:
- TENER 11 (ONCE) AÑOS DE EDAD AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, Y/O MAS DE 12 (DOCE) AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS ANTES DEL 30 DE JUNIO DEL AÑO DE SU INCORPORACIÓN A LA INSTITUCIÓN.
- ENCONTRARSE CURSANDO EL ULTIMO AÑO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
- REALIZAR LOS DIFERENTES EXÁMENES DE FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INGRESO.
INSTRUCTIVO DE PRE-INSCRIPCIÓN
PASO 1 COMPLETAR LA FICHA DE PRE- INSCRIPCIÓN VIRTUAL QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
FECHA INSCRIPCIÓN : http://www.mseg.gba.gov.ar/mjysseg/index.html (web ministerio de seguridad )
PASO 2: ESCANEAR LA FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN Y DNI DEL ASPIRANTE
PASO 3: ENVIAR COMO ARCHIVO ADJUNTO LA FICHA PRE- INSCRIPCIÓN VIRTUAL Y EL DNI AL MAIL liceopolicial_ingreso@mseg.gba.gov.ar
PASO 4: UNA VEZ FINALIZADA LA CUARENTENA OBLIGATORIA SE LE COMUNICARA UN DÍA Y HORARIO PARA QUE SE PRESENTE EN EL LICEO POLICIAL; SE PRESENTARA EL ASPIRANTE ACOMPAÑADO DE SU PROGENITORES O TUTORES LEGALES, CON LA FICHA EN PAPEL Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
IMPORTANTE: EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION NO CONFIRMA LA VACANTE, CUMPLIDA ESTA INSTANCIA SE LE DARÁ UNA FECHA Y HORA EXPLICITA PARA UNA ENTREVISTA INICIAL. LUEGO DE DICHA INSTANCIA SE LES INDICARA LA CONTINUIDAD EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE INGRESO.
INFORMACION: (02229) 441300 O 443230 DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO 08:00 A 16:00 HS.- VIA EMAIL: secundarialiceopolicial @hotmail.com