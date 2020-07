UDOCBA INFORMA – PREPARATIVOS VUELTA A CLASES PRESENCIALES

Con referencia al comunicado del sitio “abc.gob.ar” con fecha 7/7 que habla del regreso a las clases presenciales, desde UDOCBA informamos que nuestra organización gremial no fue notificada ni consultada al respecto. Tomamos conocimiento de manera verbal, en una reunión virtual, que la DGCyE está trabajando en una comisión para el regreso a las escuelas. No fuimos convocados a ninguna reunión ni participamos de la elaboración de ningún protocolo. Contrariamente a lo que afirma el comunicado, la “metodología de implementación de vuelta a las aulas” no nos fue presentada.

Consideramos que las pautas de cumplimiento estricto deberán emanar del Ministerio de Salud de Nación y del de Provincia, cuyas autoridades podrán definir los pasos a seguir, en base en el comportamiento y transmisión de este virus que ha desatado la pandemia.