Alazán Malacara – Por Roberto Rule

La tierra anda dando vueltas al compás del viento. Como en un baile final entre dos enamorados. Revueltos, abrazados, impulsados sin sentido con presagios de destino de terminar en una mansa brisa. Mi caballo se detuvo como entreviendo que no debía importunar. Lo acompañé mansamente en su descanso. Nos quedamos observando como las piedritas intentaban despegarse del suelo queriendo pertenecer a lo que parecía una fiesta. Mi caballo agachó la cabeza para mirar desde abajo el comienzo y final de la danza. Las golondrinas como coristas invitadas entraban y salían del remolino y las semillas de cardos haciendo la coreografía eran impulsadas a sembrar las lomas, lugar que ellas eligen para crecer y mirar lo que sucede a su alrededor. Muchos dijeron que era un tornado que no se animó a crecer. No sé qué tendrá que ver el amor con la destrucción. La pasión con la furia. La ciencia le pone nombre hasta lo que no conoce. Para entender al amor hay que tener paciencia y curiosidad y eso es lo que nos sobra cuando andamos por estas pampas con el alazán Malacara.