Más Noticias Últimas Noticias

Informe de ganadores del bono contribución de Cáritas San José

alvearvive 28 junio, 2020 No hay comentarios

QUERIDA CIUDAD DE GENERAL ALVEAR, CARITAS PARROQUIAL SAN JOSE AGRADECE ENTRAÑABLEMENTE,A LOS VOLUNTARIOS ,VENDEDORES Y COMPRADORES DEL BONO CONTRIBUCION ,Y FELICITA A LOS GANADORES .1 PREMIO ALICIA SUAREZ ,2 PREMIO DINO SIVERO Y 3 PREMIO OSCAR ARDILES .A TODOS QUEREMOS DECIRLES LO QUE NOS PROPONE PARA ESTE AÑO LA COLECTA ANUAL DE CARITAS ” TU GENEROSIDAD AUMENTA LA ESPERANZA” DIOS NOS ESTA BENDICIENDO 

1er.Premio  ALICIA SUAREZ CON EL Nª 426……………$50.000.-

2do.Premio:DINO SIVERO CON EL Nº 112………………$20.000.-

3er.Premio.OSCAR ARDILES con el nº 612………………$10.000.-

                                                                                  MUCHAS GRACIAS

                                                                                   CARITAS SAN JOSE.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.