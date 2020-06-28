Informe de ganadores del bono contribución de Cáritas San José

QUERIDA CIUDAD DE GENERAL ALVEAR, CARITAS PARROQUIAL SAN JOSE AGRADECE ENTRAÑABLEMENTE,A LOS VOLUNTARIOS ,VENDEDORES Y COMPRADORES DEL BONO CONTRIBUCION ,Y FELICITA A LOS GANADORES .1 PREMIO ALICIA SUAREZ ,2 PREMIO DINO SIVERO Y 3 PREMIO OSCAR ARDILES .A TODOS QUEREMOS DECIRLES LO QUE NOS PROPONE PARA ESTE AÑO LA COLECTA ANUAL DE CARITAS ” TU GENEROSIDAD AUMENTA LA ESPERANZA” DIOS NOS ESTA BENDICIENDO
1er.Premio ALICIA SUAREZ CON EL Nª 426……………$50.000.-
2do.Premio:DINO SIVERO CON EL Nº 112………………$20.000.-
3er.Premio.OSCAR ARDILES con el nº 612………………$10.000.-
MUCHAS GRACIAS
CARITAS SAN JOSE.