26 DE JUNIO DIA DE LA LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO ACOMPAÑAR Y HACERSE CARGO

Hoy queremos invitar a Uds. través de las redes sociales nuestro mensaje,

como FORO DE PREVENCION NPS.X UDS , a renovar nuestro compromiso e invitarlos a que

sigamos juntos para dar respuestas a la problemática de la adicciones, agudizado

últimamente por el flagelo de la pandemia.

Estamos convencidos que si cada uno de nosotros trabajamos fuertemente en la

PREVENCION, hoy muchos chicos/as no llegarían a las drogas, donde sin duda el Estado tiene

un rol importante, pero también lo tienen la sociedad y las instituciones intermedias.

“No existe una institución capaz de tener adentro todas las respuestas”, pero si todos no nos

involucramos, acompañamos y no nos hacemos cargo, no habrá demasiados cambios.

Renovar el compromiso es una invitación a que cada ciudadano, en el lugar que esté, con la

ocupación que tenga a ponerse de pie, y formar parte de acompañar desde la prevención,

contención y compromiso.

“Nadie puede decir”, este no es mi problema. “Todos, vecinos, comerciantes, docentes,

profesionales, Iglesias, y toda persona de buena voluntad, cada uno desde su lugar está

llamado a colaborar en la solución.

Jesús nos anima a estar cerca de los hermanos que nos necesitan, dejemos todo egoísmo y

acerquémonos al que sufre y así encontraremos alegría en el servicio.

Este será nuestro compromiso como FORO, acariciar las heridas de aquellos que sufren este

flagelo y devolverles la dignidad, porque no solo se trata de atender al caído, sino de lograr

la promoción humana integral.

FORO DE PREVENCION NOS. X UDS.

26/6/2020