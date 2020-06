Acto de traspaso de mando en la policía local en la Municipalidad de General Alvear

En el día de la fecha, se realizó en el salón del primer piso del Palacio Municipal el acto oficial de traspaso de mando en la Jefatura de Policía Seguridad Comunal. Estuvieron presentes el Intendente Municipal Ramón Capra, el Comisario Inspector Darío Desideri, el Comisario Carlos Iguerategui, el Subcomisario Juan Manuel Almendros y el Comisario Mayor Pablo Iriart de la Departamental Tandil. El Comisario Desideri, quien se desempeñó en el cargo por seis años, continuará su carrera en la Superintendencia con asiento en Roque Pérez. En su reemplazo, y a cargo de la Jefatura de la Policía Comunal, asumió el Comisario Carlos Iguerategui. Por otra parte, al mando de la Comisaría local, quedará el Subcomisario Juan Manuel Almendros.

En uso de la palabra, el Intendente Capra manifestó en alusión a Desideri “Despido a un amigo, que nos acompañó seis años como Comisario en General Alvear haciendo una gestión impecable. Me cuesta despedirte y me emociona, pero feliz porque tenés las condiciones dadas para seguir desempeñándote dentro de la Policía como lo hiciste en nuestra ciudad con una trayectoria intachable”.

Seguido a esto, felicitó al Subcomisario Juan Manuel Almendros que asumió el mando de la Comisaría Local.

Luego, le dio la bienvenida al Comisario Iguerategui “le deseo una muy buena gestión a cargo de la Jefatura de la Policía Comunal, si bien no es un nativo alvearense ya hace varios años que trabaja en nuestra ciudad, con su familia formada y no tengo dudas que va a desempeñar una excelente tarea, y continuar trabajando en conjunto como lo venimos haciendo por la seguridad de todos los vecinos”.