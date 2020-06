VECINOS DE GRAL. ALVEAR PREOCUPADOS POR LA PRESENCIA DE NUEVOS CIUDADANOS CHINOS EN NUESTRA CIUDAD…

En las primeras horas de este martes 23 de junio recepcionamos en la redacción, varios reclamos de Alvearenses que nos manifestaron una gran preocupación por la presencia en su barrio (céntrico) de ciudadanos de nacionalidad China.



Según manifiestan los mismos abrían ingresado a nuestra localidad obviamente por los accesos a la ciudad y desde los controles habrían sido escoltados hasta esta vivienda céntrica por personal policial y allí estrían realizando una suerte de cuarentena.



Desde entonces han observado la presencia de móviles policiales que circulan por las viviendas y posarse precisamente en esa finca donde se alojan los Orientales.



Al parecer según nos relatan estos hombres habrían venido a Gral. Alvear desde Cap. Federal o Gran Bs As. (Zona de altísimo riesgo de transmisión comunitaria del virus), y ahora se radicarían en Gral. Alvear.



El barrio que hacemos mención es en la zona céntrica, más precisamente en calle Alsina, cerca de Carlos Pellegrini y seria alquilada por una conocida firma arrendataria de la ciudad.



Estos vecinos nos manifiestan como puede ser que no permitan el ingreso de ciudadanos de Saladillo vecinos, a trabajar donde solo hay un caso ahora de Covid-19, así como tampoco de Olavarría y algunas otras ciudades y sí permitan el ingreso de Chinos que vienen desde el gran Buenos Aires.



Del mismo modo exponen que si es “obligación” que vengan a nuestro pueblo, porque motivo no le alquilan o alojan en una lugar menos poblado, donde en caso de poseer la enfermedad sería menor el riesgo de contagio. – Así mismo también estiman que sería prudente se les informe a la población o al vecindario de las medidas adoptadas por el ejecutivo o policial local para que estos estén alarmados y se cuiden y además vigilen en la medida que puedan que estas personas no salgan de la vivienda. Dicen además, que no hay ningún custodia afuera de la casa para observar que no se transporten por la ciudad y sabiendo que a partir de las 18 hs. todos debemos permanecer en el interior de nuestras viviendas quien controla que estas personas no salgan.



Por ante este medio solicitan a las autoridades pertinentes que sea oído el reclamo y que se proceda a una respuesta así como la toma de una decisión con estas personas para cuidar al resto de la población.