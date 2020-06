General Alvear. Ya funciona en nuestra ciudad la impresora de licencias de conducir: Visita del Intendente Ramón Capra

En horas del mediodía, el Jefe Comunal presenció la puesta en marcha de la nueva impresora Zebra ZXP Series 7, recibida por la oficina de licencias de conducir de nuestra ciudad durante los primeros días del mes de marzo, pero que a raíz de la pandemia de coronavirus no había podido estar en funcionamiento.

La misma realiza la impresión y laminado de las licencias de conducir municipales.

A la puesta en funcionamiento de esta impresora, se le suma la incorporación reciente de un Gabinete Psicosensométrico, que permite realizar audiometrías y estudios oftalmológicos en el momento. Esto permite una reducción del tiempo del trámite para las licencias de 15 dias a 24 o 48 horas.

Es oportuno destacar la gestión realizada para que nuestra ciudad brinde un mejor servicio y cuente con tan importante tecnología, que no es habitual en ciudades de nuestras características y que facilitan enormemente la obtención de las licencias para los vecinos que ya no tienen que esperar grandes cantidades de tiempo para obtenerla.