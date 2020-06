La Municipalidad de General Alvear autorizó nuevas actividades deportivas

Se apela a la responsabilidad social y ciudadana. La adopción de nuevas medidas depende no sólo de las disposiciones provinciales, sino del acatamiento de la ciudadanía en general en relación a cada una.

Actividades autorizadas

• Gimnasios

• Padel

• Pesca

• Pilates

• Pelota a Paleta

• Parapente

• Bochas

• Enduro Motocross

• Tenis

PROTOCOLOS

CENTROS DE ENTRENAMIENTO-GIMNASIOS-SALAS DE SPINNING.

PAUTAS GENERALES

El Municipio de General Alvear informa, que la apertura para el funcionamiento de esta actividad como así también del resto de las informadas, tiene carácter provisorio y limitado.

Se autoriza su inicio a partir del día 23 de junio del corriente inclusive. Dicha autorización queda sujeta a la inmediata suspensión ante cualquier circunstancia que constituya un riesgo superior a la situación actual, atento que dicho periodo se establece como evaluativo.

Se aclara que esta apertura solo estará destina a Mayores de 18 años.

Para poder realizar la apertura de dichos establecimientos, los propietarios deberán:

-Contar con Habilitación Municipal del Establecimiento.

-Cumplir con el Protocolo sanitario y de higiene establecido para Covid-19.

-Establecer el uso de máscara comunitaria, tapaboca o barbijo como obligatorio en todo momento.

Garantizar la ventilación permanente de los ambientes cerrados.

Contar con un dispenser de alcohol en gel en cada sector o rociador con solución hidroalcohólica 70%/30%.

-Asegurar que, al ingreso, el cliente/alumno desinfecte su calzado en un tapete sanitizante.

-No se podrán utilizar los vestuarios y duchas en los lugares que estén dispuestos.

-Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs.

-Se deberá enviar a: deportesalvear@yahoo.com.ar el listado de los turnos asignados por horarios (a registro vencido), identificando a cada uno de los mismos con nombre, apellido y DNI. El establecimiento deberá garantizar la actualización permanente de dicha documentación.

-Asegurar que, al ingreso, el cliente/alumno desinfecte su calzado en un tapete sanitizante. -No se podrán utilizar los vestuarios y duchas en los lugares que estén dispuestos. -Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs. -Se deberá enviar a: deportesalvear@yahoo.com.ar el listado de los turnos asignados por horarios (a registro vencido), identificando a cada uno de los mismos con nombre, apellido y DNI. El establecimiento deberá garantizar la actualización permanente de dicha documentación. Los turnos deben ser dados, estableciendo y respetando las cantidades de personas según el protocolo.

El alumno deberá llevar su propia hidratación y toalla de mano.

-El profesional o responsable a cargo, debe tener la planilla que se envió a la Dirección de Deportes, vía mail, con los datos de las personas que se encuentran entrenando en todo momento.

-El profesional o responsable a cargo, debe tener la planilla que se envió a la Dirección de Deportes, vía mail, con los datos de las personas que se encuentran entrenando en todo momento. Se debe colocar cartelería con indicaciones de prevención.

PROTOCOLO ESPECÍFICO:

La cantidad de personas que ingresen por turno, estará determinada por el espacio físico con el que cuenta el local y atendiendo a que sólo podrá haber un alumno cada 16 metros cuadrados, determinando así la disposición de los elementos y máquinas del establecimiento. Se sugiere la demarcación de espacios.

La persona deberá permanecer durante el entrenamiento en ese mismo sector, por lo cual la circulación por el circuito de máquinas, estaciones de entrenamiento, circuito aeróbico, etc donde los alumnos compartan las máquinas y elementos, estará terminantemente prohibido, debiendo designar sectores para que el alumno entrene de forma exclusiva hasta finalizar su turno.

Inmediatamente antes y después de utilizar una máquina y o elemento, se debe desinfectar con solución hidro-alcohólica al 70% o Amonio cuaternario.

Se prohíben los ejercicios y actividades en contactos con otras personas.

Cada gimnasio debe dar turnos de 45 minutos máximos, con pausas de 15 minutos mínimo (según dimensiones) para poder realizar y garantizar la desinfección correspondiente del lugar.

El propietario del establecimiento deberá informar a sus alumnos que está prohibido el ingreso a personas con síntomas establecido por el protocolo por COVID-19.

FISCALIZACIÓN: Personal municipal visitará periódicamente los locales para la fiscalización del cumplimiento del presente protocolo.

Cabe destacar que la flexibilidad que comienza a aplicarse para realizar dicha actividad, está sujeta al cumplimiento del estricto protocolo establecido, ante cualquier infracción se prohibirá la continuidad de las actividades.

PADEL

PAUTAS GENERALES

El Municipio de General Alvear informa, que la apertura para el funcionamiento de esta actividad como así también del resto de las informadas, tiene carácter provisorio y limitado.

Se autoriza su inicio a partir del día 23 de junio del corriente inclusive. Dicha autorización queda sujeta a la inmediata suspensión ante cualquier circunstancia que constituya un riesgo superior a la situación actual, atento que dicho periodo se establece como evaluativo.

Se aclara que esta apertura solo estará destina a Mayores de 18 años.

Para poder realizar la apertura de dichos establecimientos, los propietarios deberán:

-Contar con Habilitación Municipal del Establecimiento.

-Cumplir con el Protocolo sanitario y de higiene establecido para Covid-19.

-Establecer el uso de máscara comunitaria, tapaboca o barbijo como obligatorio en todo momento.

Garantizar la ventilación permanente de los ambientes cerrados.

Contar con un dispenser de alcohol en gel en cada sector o rociador con solución hidroalcohólica 70%/30%.

-Asegurar que, al ingreso, el cliente/alumno desinfecte su calzado en un tapete sanitizante.

-No se podrán utilizar los vestuarios y duchas en los lugares que estén dispuestos.

-Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs.

-Se deberá enviar a: deportesalvear@yahoo.com.ar el listado de los turnos asignados por horarios (A REGISTRO VENCIDO), identificando a cada uno de los mismos con nombre, apellido y DNI. El establecimiento deberá garantizar la actualización permanente de dicha documentación.

-Asegurar que, al ingreso, el cliente/alumno desinfecte su calzado en un tapete sanitizante. -No se podrán utilizar los vestuarios y duchas en los lugares que estén dispuestos. -Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs. -Se deberá enviar a: deportesalvear@yahoo.com.ar el listado de los turnos asignados por horarios (A REGISTRO VENCIDO), identificando a cada uno de los mismos con nombre, apellido y DNI. El establecimiento deberá garantizar la actualización permanente de dicha documentación. Los turnos deben ser dados, estableciendo y respetando las cantidades de personas según el protocolo.

El alumno deberá llevar su propia hidratación y toalla de mano.

-El profesional o responsable a cargo, debe tener la planilla que se envió a la Dirección de Deportes, vía mail, con los datos de las personas que se encuentran entrenando en todo momento.

-El profesional o responsable a cargo, debe tener la planilla que se envió a la Dirección de Deportes, vía mail, con los datos de las personas que se encuentran entrenando en todo momento. Se debe colocar cartelería con indicaciones de prevención.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DENTRO COMPLEJO DEPORTIVO:

• Cada cancha de pádel y espacio de atención al público deberá contar con esquemas intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y jugadores.

• La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas debiendo asegurarse la limpieza de superficies y contactos frecuentes, instalando estaciones de higiene en cada sector.

• La forma de juego será la convencional. No debe existir ningún roce ni mínimo contacto entre quienes lo practican. Cada jugador deberá, de forma obligatoria, permanecer en su sector de juego.

• Se deberán desinfectar las paletas, pelotas y demás equipos de juego, que serán de uso absolutamente personal por turno.

• Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de espacios comunes.

• Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios.

• Se prohíbe la utilización de espacios que no sean los de juego. Se recomienda quitar sillas y mesas para minimizar el momento de socialización fuera de la cancha.

• El personal del establecimiento sólo se acercará a los jugadores o alumnos con el equipo básico de protección personal (barbijo o tapabocas, guantes).

• La provisión de los elementos del personal del complejo será realizada por el establecimiento para asegurar las condiciones de higiene y seguridad correspondientes.

• Junto a cada cancha de pádel se colocará una botella de alcohol con spray para que el cliente pueda realizar su propia higiene complementaria a la aportada por el personal de limpieza del establecimiento.

• Se incorporará en el acceso al establecimiento una alfombra de hipoclorito de sodio diluido al 5% para que el socio realice la limpieza del calzado al ingreso.

• Acceso vía turnos y sistemas de check-in previo, que permitan conocer en todo momento la cantidad de personas jugando en el club o complejo.

• Se deberá exigir el uso de barbijos a toda aquella persona que concurra y/o trabaje en el establecimiento.

• Demarcar los espacios en las áreas de atención al público/recepciones para asegurar una distancia de 4 metros entre personas.

• Queda prohibido el cambio de lado en las canchas.

• Con respecto a los turnos se tendrá que tener entre los mismo un periodo de limpieza y desinfección de por lo menos 15 min. El acceso al establecimiento está permitido solo para clientes con turnos previamente reservados y que se hagan presente en el momento designado.

• Los clubes de pádel con múltiples pistas deben diversificar los horarios para evitar encuentros.

• Cada jugador deberá usar sus pelotas debidamente identificadas con una Marca.

Fiscalización: Personal Municipal visitará los lugares habilitados para la realización de este deporte.

Cabe destacar que la flexibilidad que comienza a aplicarse para realizar dicha actividad, está sujeta al cumplimiento del estricto protocolo establecido, ante cualquier infracción se prohibirá la continuidad de las actividades.

PESCA

PAUTAS GENERALES

El Municipio de General Alvear informa, que la apertura para el funcionamiento de esta actividad como así también del resto de las informadas, tiene carácter provisorio y limitado.

Se autoriza su inicio a partir del día 23 de junio del corriente inclusive. Dicha autorización queda sujeta a la inmediata suspensión ante cualquier circunstancia que constituya un riesgo superior a la situación actual, atento que dicho periodo se establece como evaluativo.

Se aclara que esta apertura solo estará destina a Mayores de 18 años y a menores de esa edad, solo acompañado por uno de sus progenitores.

LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTÁ PERMITIDA SÓLO PARA HABITANTES Y RESIDENTES DE GENERAL ALVEAR

Para poder realizar la apertura de dicha actividad, las personas que lo realicen deberán:

-Cumplir con el Protocolo sanitario y de higiene establecido para Covid-19.

-Establecer el uso de máscara comunitaria, tapaboca o barbijo como obligatorio en todo momento.

-Los días y horarios serán de lunes a domingos de 06:00 a 18:00 hs.(A la hora estipulada de cierre debe estar de regreso en su hogar.)

El/la pescador/a deberá contar con su propio equipamiento personal, evitando intercambio con otra persona que realice la actividad.

PROTOCOLO ESPECÍFICO

Portación Obligatoria de DNI y Permiso de Pesca.

Personas del mismo grupo familiar conviviente, debiendo acreditar que residen en un mismo domicilio con el DNI de cada una de ellas.

Se habilita dicha actividad de lunes a domingos en el horario comprendido entre las 06:00 y las 18:00 horas.

Para pesca desde costa, se debe respetar el distanciamiento mínimo de 4 metros entre grupos familiares.

Para pesca embarcada, se permite solo el ingreso de personas del mismo grupo familiar conviviente.

En caso de no ser conviviente, se permitirá dos personas por vehículo.

Cada grupo familiar conviviente, debe llevar consigo un envase de alcohol en gel y/o solución hidroalcohólica 70%/30% (prevención CODIV-19), como asimismo un envase de repelente (prevención de dengue).

Cada grupo familiar conviviente debe llevar lo que desea para consumo propio, siendo responsable de recolectar los residuos generados, debiendo al momento de retirarse depositarlos en una bolsa de residuos al regresar a su hogar.

FISCALIZACIÓN:

Se deberá informar al correo de la Dirección de Deportes con la lista de las personas que desarrollaran la actividad.

Detallar, nombre y apellido, DNI, edad y horario.

Email: deportesalvear@yahoo.com.ar

Se fiscalizará en los puestos de controles sanitarios que la documentación y ocupantes de los vehículos sean los adecuados.

Cabe destacar que la flexibilidad que comienza a aplicarse para realizar dicha actividad está sujeta al cumplimiento del estricto protocolo de establecido y/o variación de la situación epidemiológica, razones por las cuales se podrá prohibir la continuidad de la actividad en post de proteger la salud de todos los alvearenses.

PILATES

PAUTAS GENERALES

El Municipio de General Alvear informa, que la apertura para el funcionamiento de esta actividad como así también del resto de las informadas, tiene carácter provisorio y limitado.

Se autoriza su inicio a partir del día 22 de junio del corriente inclusive. Dicha autorización queda sujeta a la inmediata suspensión ante cualquier circunstancia que constituya un riesgo superior a la situación actual, atento que dicho periodo se establece como evaluativo.

Se aclara que esta apertura solo estará destina a Mayores de 18 años.

Para poder realizar la apertura de dichos establecimientos, los propietarios deberán:

-Contar con Habilitación Municipal del Establecimiento.

-Cumplir con el Protocolo sanitario y de higiene establecido para Covid-19.

-Establecer el uso de máscara comunitaria, tapaboca o barbijo como obligatorio en todo momento.

Garantizar la ventilación permanente de los ambientes cerrados.

Contar con un dispenser de alcohol en gel en cada sector o rociador con solución hidroalcohólica 70%/30%.

-Asegurar que, al ingreso, el cliente/alumno desinfecte su calzado en un tapete sanitizante.

-No se podrán utilizar los vestuarios y duchas en los lugares que estén dispuestos.

-Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs.

-Se deberá enviar a: deportesalvear@yahoo.com.ar el listado de los turnos asignados por horarios (a registro vencido), identificando a cada uno de los mismos con nombre, apellido y DNI. El establecimiento deberá garantizar la actualización permanente de dicha documentación.

-Asegurar que, al ingreso, el cliente/alumno desinfecte su calzado en un tapete sanitizante. -No se podrán utilizar los vestuarios y duchas en los lugares que estén dispuestos. -Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs. -Se deberá enviar a: deportesalvear@yahoo.com.ar el listado de los turnos asignados por horarios (a registro vencido), identificando a cada uno de los mismos con nombre, apellido y DNI. El establecimiento deberá garantizar la actualización permanente de dicha documentación. Los turnos deben ser dados, estableciendo y respetando las cantidades de personas según el protocolo.

El alumno deberá llevar su propia hidratación y toalla de mano.

-El profesional o responsable a cargo, debe tener la planilla que se envió a la Dirección de Deportes, vía mail, con los datos de las personas que se encuentran entrenando en todo momento.

-El profesional o responsable a cargo, debe tener la planilla que se envió a la Dirección de Deportes, vía mail, con los datos de las personas que se encuentran entrenando en todo momento. Se debe colocar cartelería con indicaciones de prevención.

PROTOCOLO DE TRABAJO:

-Los alumnos deben solicitar turno vía telefónica, whatsApp o internet.

-Los turnos deben ser dados con el tiempo suficiente para evitar la acumulación de personas en el local.

-En condiciones normales siempre se ingresa al área de trabajo sin calzado, y se destinará un lugar puntual para dejarlos hasta finalizar la clase.

Reglas de recepción del alumno/ Paciente:

1- Descontaminar el calzado mediante un tapete sanitizante en el ingreso al local.

2- Solicitar la desinfección de las manos del alumno con solución hidroalcohólica 70/30 o alcohol en gel.

3- No mantener contacto físico con el alumno/paciente.

4- Mantener siempre el distanciamiento no menor a los 2 m. entre una persona y otra.

4- La camilla de pilates o REFORMER será desinfectada antes y después de ser usada con solución hidroalcohólica 70/30 y/o dilución de Hipoclorito de sodio al 5%.

5- Cada persona será invitada a llevarse una toalla personal, la cual pondrá sobre la camilla desinfectada para luego ser retirada al finalizar la sesión.

6- Quedará terminantemente prohibido el uso de cualquier elemento extra a la camilla del alumno

7- Se permitirá la tención de 2 alumno/as por turno.

Normas del profesional:

1- El profesional antes de comenzar su trabajo debe lavarse las manos con jabón siguiendo el protocolo de lavado de manos y luego usar solución hidroalcohólica para desinfectarlas.

2- El profesor deberá usar tapabocas al igual que el alumno en la camilla y el cabello de ambos, deberá permanecer recogido

3-Se utilizará una toalla por cada alumno/paciente que asista a cada camilla. Las toallas serán repuestas todos los días previo lavado con jabón de lavar y agua

4) La manipulación de toallas usadas se realizará con guantes de látex y se almacenará en una bolsa que estará en un lugar apartado del salón, para luego ser lavadas siguiendo protocolo, durante ciclos más largos y agua caliente, no menor a 60°C.

Higiene ambiental:

1- se limpiarán los pisos, baño, muebles y áreas de uso común, con soluciones de CLORO diluido (AL 5% Ej: UNA TAZA DE HIPOCLORITO DE SODIO EN 10 LITROS DE AGUA) antes, durante y terminada la jornada laboral.

2- Superficies contaminantes que deben ser desinfectadas en forma permanente durante el día: picaportes, barandas, mostradores, asientos, terminal de posnet o similar, lapiceras, teclados de computadoras, celulares, teléfonos fijos, inodoros, botón del inodoro, manijas de las canillas, lugares alfombrados, y todo lugar donde el profesional observe que algún alumno podría tocar.

3- Preferir pago electrónico. En caso de manipular tarjetas o dinero, usar alcohol en gel antes y después de la manipulación de los mismos.

4- Mantener continuamente ventilado los ambientes.

Fiscalización: Personal Municipal visitará periódicamente los locales habilitados de esta actividad para constatar el cumplimiento del presente protocolo.

Cabe destacar que la flexibilidad que comienza a aplicarse para realizar dicha actividad, está sujeta al cumplimiento del estricto protocolo establecido. Ante cualquier infracción se prohibirá la continuidad de las actividades.

PROTOCOLO DE PELOTA A PALETA

PAUTAS GENERALES

El Municipio de General Alvear informa, que la apertura para el funcionamiento de esta actividad como así también del resto de las informadas, tiene carácter provisorio y limitado.

Se autoriza su inicio a partir del día 23 de junio del corriente inclusive. y hasta que se tome otra decisión. Dicha autorización queda sujeta a la inmediata suspensión ante cualquier circunstancia que constituya un riesgo superior a la situación actual, atento que dicho periodo se establece como evaluativo.

Se aclara que esta apertura solo estará destina a Mayores de 18 años.

Para poder realizar la apertura de dichos establecimientos, los propietarios deberán:

-Contar con Habilitación Municipal del Establecimiento.

-Cumplir con el Protocolo sanitario y de higiene establecido para Covid-19.

-Establecer el uso de máscara comunitaria, tapaboca o barbijo como obligatorio en todo momento.

Garantizar la ventilación permanente de los ambientes cerrados.

Contar con un dispenser de alcohol en gel en cada sector o rociador con solución hidroalcohólica 70%/30%.

-Asegurar que, al ingreso, el cliente/alumno desinfecte su calzado en un tapete sanitizante.

-No se podrán utilizar los vestuarios y duchas en los lugares que estén dispuestos.

-Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs.

-Se deberá enviar a: deportesalvear@yahoo.com.ar el listado de los turnos asignados por horarios, identificando a cada uno de los mismos con nombre, apellido y DNI. El establecimiento deberá garantizar la actualización permanente de dicha documentación.

-Asegurar que, al ingreso, el cliente/alumno desinfecte su calzado en un tapete sanitizante. -No se podrán utilizar los vestuarios y duchas en los lugares que estén dispuestos. -Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs. -Se deberá enviar a: deportesalvear@yahoo.com.ar el listado de los turnos asignados por horarios, identificando a cada uno de los mismos con nombre, apellido y DNI. El establecimiento deberá garantizar la actualización permanente de dicha documentación. Los turnos deben ser dados, estableciendo y respetando las cantidades de personas según el protocolo.

El deportista deberá llevar su propia hidratación y toalla de mano.

-El responsable a cargo, debe tener la planilla que se envió a la Dirección de Deportes, vía mail, con los datos de las personas que se encuentran entrenando en todo momento.

Se debe colocar cartelería con indicaciones de prevención.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DENTRO COMPLEJO DEPORTIVO:

• La cancha y los lugares de uso común deberá contar con esquemas intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y jugadores.

• La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas debiendo asegurarse la limpieza de superficies y contactos frecuentes, instalando estaciones de higiene en cada sector.

• La forma de juego será la convencional. No debe existir ningún roce ni mínimo contacto entre quienes lo practican. Cada jugador deberá, de forma obligatoria, permanecer en su sector de juego.

• Se deberán desinfectar las paletas, pelotas y demás equipos de juego, que serán de uso absolutamente personal por turno.

• Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de espacios comunes.

• Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios.

• Se prohíbe la utilización de espacios que no sean los de juego (mesas, sillas, vestuarios y duchas).

• El personal del establecimiento sólo se acercará a los jugadores o alumnos con el equipo básico de protección personal (barbijo o tapabocas, guantes).

• La provisión de los elementos del personal del complejo será realizada por el establecimiento para asegurar las condiciones de higiene y seguridad correspondientes.

• En la entrada de la cancha de pelota a paleta se colocará una botella de alcohol con spray para que el cliente pueda realizar su propia higiene complementaria a la aportada por el personal de limpieza del establecimiento.

• Se incorporará en el acceso al establecimiento una alfombra de hipoclorito de sodio diluido al 5% para que el socio realice la limpieza del calzado al ingreso.

• Acceso vía turnos y sistemas de check-in previo, que permitan conocer en todo momento la cantidad de personas jugando en el club o complejo.

• Sera deberá exigir el uso de barbijos a toda aquella persona que concurra y/o trabaje en el establecimiento.

• Demarcar los espacios en las áreas de atención al público/recepciones para asegurar una distancia de 4 metros entre personas.

• Con respecto a los turnos se tendrá que tener entre los mismo un periodo de limpieza y desinfección de por lo menos 15 min. El acceso al establecimiento está permitido solo para usuarios con turnos previamente reservados y que se haga presente en el momento designado.

• Cada jugador deberá usar sus pelotas debidamente identificadas con una Marca.

Fiscalización: Personal municipal visitará periódicamente la cancha de paleta para constatar el cumplimiento de dicho protocolo.

Cabe destacar que la flexibilidad que comienza a aplicarse para realizar dicha actividad, está sujeta al cumplimiento del estricto protocolo establecido, ante cualquier infracción se prohibirá la continuidad de las actividades.

PROTOCOLO DE REALIZACIÒN DE VUELOS EN PARAMOTOR

PAUTAS GENERALES

El Municipio de General Alvear informa, que la apertura para el funcionamiento de esta actividad como así también del resto de las informadas, tiene carácter provisorio y limitado.

Se autoriza su inicio a partir del día 23 de junio del corriente inclusive. Dicha autorización queda sujeta a la inmediata suspensión ante cualquier circunstancia que constituya un riesgo superior a la situación actual, atento que dicho periodo se establece como evaluativo.

Se aclara que esta apertura solo estará destina a Mayores de 18 años.

Para poder realizar la apertura de dicha actividad, las personas que lo realicen deberán:

-Cumplir con el Protocolo sanitario y de higiene establecido para Covid-19.

-Establecer el uso de máscara comunitaria, tapaboca o barbijo como obligatorio en todo momento.

-Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs.

El/la practicante deberá contar con su propio equipamiento personal, evitando intercambio con otra persona que realice la actividad.

PROTOCOLO ESPECÍFICO:

Portación Obligatoria de DNI y Permiso de vuelo.

Trasladarse al lugar de vuelo en vehículo, no debiendo superar dos ocupantes en cada transporte. Esto solo será exceptuado en caso de grupo de personas convivientes.

La actividad se podrá realizar en el predio del Parque Industrial, ubicado 3 km de la planta urbana sobre Ruta 61, en dirección a Ruta Prov. Nº 51.

La actividad podrá desarrollarse de lunes a domingo de 08:00 a 18:00 hs.

Al predio solo podrán ingresar personas que realicen las prácticas y un acompañante máximo de cada uno, si fuera conviviente, cada una con su DNI.

En cada vehículo, se deberá contar con: envase de alcohol en gel y/o solución hidroalcohólica 70% y 30 %, así como también esta sugerido repelente (prevención del Dengue).

Cada persona debe llevar lo que consumirá personalmente, siendo responsable de recolectar los residuos generados, para poder eliminarlos.

Al momento de hacer una salida de su hogar para la práctica de vuelo en el predio:

1- DISTANCIAMIENTO SOCIAL: La distancia a la que se solicita permanecer siempre se respeta en este deporte, incluso llegando a duplicar el perímetro sugerido atendiendo a las características de los deportes y a las medidas de seguridad establecidas para su práctica, garantizando así evitar la propagación del denominado virus COVID 19.

2 – SALIDA DEL DOMICILIO: Antes de proceder a salir del Domicilio se establecerá la Rutina de Higiene Lavado de manos y desinfección con alcohol habitual establecidas para su práctica, así evitar la propagación del denominado virus COVID 19. Antes y posterior a cargar el equipo de vuelo en el vehículo a utilizar para trasporte al campo de Vuelo.

3 – ACCESO AL LUGAR DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE El acceso al lugar de vuelo se realizará en automóvil con 1 (UNA) persona máxima en su interior, el vehículo deberá quedar estacionado a una distancia que respete el DISTANCIAMIENTO SOCIAL establecido, utilizando tapabocas y guantes, debiendo contar también con alcohol en gel para la desinfección.

4 – PRÁCTICAS: En cuanto al Vuelo PARAMOTOR la distancia mínima para el despegue y el aterrizaje en caso de necesidad de asistencia es de 15 metros mínimo, deportistas experimentados pueden realizar las maniobras de manera autónoma, no requiere asistencia.

Al momento de ingresar al predio de Despegue y Aterrizaje, los deportistas cumplirán con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades competentes, organizaciones deportivas nacionales e internacionales velando en todo momento por la práctica segura de la actividad y el cuidado del medioambiente. Tal como se expone anteriormente, una vez volando los deportistas respetarán en todo momento el DISTANCIAMIENTO SOCIAL establecido, no solo para evitar la propagación del virus COVID19 sino porque el deporte así es practicado por un tema de seguridad propia y ajena.

Una vez terminado el vuelo el cual no superara los 60 min desde el despegue, se retornará a las prácticas sugeridas de protección, desarmarán su equipamiento, realizarán el guardado del mismo y retornarán a su domicilio sin parada intermedia

alguna, al llegar a su domicilio deberá lavar adecuadamente la ropa utilizada y ducharse para luego volver a su rutina de cuarentena habitual.

Se destaca que las actividades solo se realizan los días y horarios que no hay viento, ideal para su desarrollo y que los deportistas sólo realizarán las prácticas estrictamente deportivas y en vista del entrenamiento y perfeccionamiento.

Que la excepcionalidad solicitada es solo para el acceso al lugar de entrenamiento, destacando que esta activación pequeña pero necesaria, no solo colabora con los Pilotos a que vuelvan a sus actividades deportivas, sino que también ayuda desde el ámbito de la salud a fortalecer el sistema inmunológico al desarrollar actividades físicas que promueven el desarrollo físico atacando al sedentarismo enemigos número uno de la salud física y mental.

Fiscalización: Personal Municipal visitará periódicamente el lugar de práctica para constatar el cumplimiento de dicho protocolo.

Cabe destacar que la flexibilidad que comienza a aplicarse para realizar dicha actividad, está sujeta al cumplimiento del estricto protocolo establecido, ante cualquier infracción se prohibirá la continuidad de las actividades

PROTOCOLO PARA LA PRÁCTICA DE BOCHAS

ASOCIACIÓN DE BOCHAS DE GENERAL ALVEA AFILIADA A LA FEDERACIÓN DE BOCHAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

PROTOCOLO ADAPTADO EN BASE AL PRESENTADO POR LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS

1- ALCANCE

Este instructivo orienta a los jugadores, jueces, dirigentes, entrenadores, conserje, espectadores, a fin de proporcionar asesoramiento sobre acciones preventivas para la contención del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Las medidas de aislamiento y el distanciamiento social, constituyen la primera barrera de protección tanto para los jugadores, jueces, como para el resto de los nombrados anteriormente.

2-AMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación incluye a todos los jugadores pertenecientes a la Asociación de Bochas de General Alvear, afiliados a la Federación de bochas de la provincia de Buenos Aires siendo parte ésta, de la Confederación Argentina de Bochas, de la República Argentina.

3-MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las medidas de protección, siempre deben garantizar que se proteja adecuadamente al jugador, juez, etc., de aquellos riesgos para su salud o su seguridad. Por estos motivos y ante la situación epidemiológica actual, se debe limitar el número de personas en las canchas y en los estadios. Los jugadores siempre tendrán a su disposición las instrucciones escritas en el Club y se colocará cartelería que contenga, como mínimo, información acerca del procedimiento que habrá que seguir ante un caso sospechoso o confirmado, como así también, que proceso se debe seguir, en cada localidad, en caso de que el jugador, juez, etc., presente criterios de padecimiento, por síntomas de COVID-19.

4- MEDIDAS PREVENTIVAS

De manera general siempre deben aplicarse las medidas y procedimientos básicos de protección, establecidos por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Entre las medidas que puedan adoptarse de acuerdo con las indicaciones de prevención y siempre en atención a las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, están las siguientes:

A) Fomentar las buenas prácticas de higiene respiratoria en el estadio, cubrirse nariz y boca con el codo flexionado o pañuelo desechable al toser o estornudar, y eliminar los pañuelos en un tacho cerrado.

B) Asegurarse que los ambientes estén ventilados y desinfectados.

C) Después de cada jornada de competencia, o en su defecto cada dos horas ( el tiempo promedio de un partido), se sugiere la limpieza de superficie de bochas, medidas, barandas, mesas, banquetas, etc., con solución de hipoclorito diluido o amonio cuaternario.

D) Se prohíbe el saludo con contacto físico de toda índole.

E) Brindar material higiénico necesarios a los jugadores (en cada cabecera una solución de alcohol diluido en agua 70/30), para que jugadores higienicen sus manos y bochas, y adoptar protocolos de limpieza.

F) Garantizar medidas de distanciamiento dentro de la cancha, manteniendo una distancia de 2 metros entre una persona y otra. En el estadio, la posibilidad de tener 1 persona cada 20 mts. Cuadrado. ( la mayoría de los estadios tiene 600 mt2).

G) Jugadores, jueces, dirigentes, entrenadores, conserjes, etc., deberán utilizar barbijo no quirúrgico.

H) Alfombra humedecida con agua con solución de lavandina, para higienizar el calzado antes de ingresar a la cancha.

I) Alcohol en gel a disposición, dentro de las canchas y del estadio, a disposición de jugadores, jueces, técnicos, etc.

5- DISPOSICIONES PARTICULARES

A) Comenzar la práctica deportiva en la modalidad individual o pareja (entrenamientos no competencia).

B) En primer término que sea por localidad. ( para no trasladarse por distintas localidades)

C) El transporte será particular, cada jugador se trasladara al club (En la mayoría de las localidades de nuestro país se realiza con movilidad propia, salvo grandes urbes).

D) El jugador llegará cambiado desde su casa, no utilizará vestuario, manipulando solamente sus elementos deportivos.

E) Considerar realizar los entrenamientos por parejas (máximo de jugadores en el recinto de juego cuatro, teniendo en cuenta la solicitud de turnos), sumándose a los mismos el encargado de cancha o conserje del lugar. DE ESTA MANERA, EL MÁXIMO DE PERSONAS POR CANCHA AL MISMO TIEMPO SERA DE 5.

F) La práctica en la modalidad tríos, será la última en volver, y de acuerdo a la realidad del Coronavirus, y las posibilidades que otorgue el Ministerio de Salud y Deporte de la Nación. POR EL MOMENTO NO ESTARA PERMITIDA.

G) La competencia inter asociación, la habilitará el organismo Provincial específico, y bajo la responsabilidad de la Federación.

H) La competencia inter federativa, la definirá el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, de acuerdo a la evolución del virus.

I) Los días y horarios habilitados para esta actividad será: de lunes a domingos de 08.00 a 18.00 hs.

Fiscalización: Personal Municipal, visitará periódicamente el predio donde se realiza esta actividad, a efectos de constatar el cumplimiento de este protocolo.

ASOCIACIÓN DE BOCHAS DE GENERAL ALVEAR.

Cabe destacar que la flexibilidad que comienza a aplicarse para realizar dicha actividad, está sujeta al cumplimiento del estricto protocolo establecido, ante cualquier infracción se prohibirá la continuidad de las actividades.

PROTOCOLO PARA PRACTICAR ENDUROCROSS / MOTOCROSS

PAUTAS GENERALES

El Municipio de General Alvear informa, que la apertura para el funcionamiento de esta actividad como así también del resto de las informadas, tiene carácter provisorio y limitado.

Se autoriza su inicio a partir del día 23 de junio del corriente inclusive. Dicha autorización queda sujeta a la inmediata suspensión ante cualquier circunstancia que constituya un riesgo superior a la situación actual, atento que dicho periodo se establece como evaluativo.

Se aclara que esta apertura solo estará destina a Mayores de 18 años y a menores de esa edad, solo acompañado por uno de sus progenitores.

Para poder realizar la apertura de dicha actividad, las personas que lo realicen deberán:

Cumplir con el Protocolo sanitario y de higiene establecido para Covid-19.

Establecer el uso de máscara comunitaria, tapaboca o barbijo como obligatorio en todo momento.

Los días y horarios serán sábados de 14:00 hs a 17:00 hs.

El/la piloto/a deberá contar con su propio equipamiento personal, evitando intercambio con otra persona que realice la actividad.

La actividad se llevará a cabo dentro del predio que actualmente se encuentra cedido en contrato a Club La Rueda de General Alvear y comunmente llamado Circuito Automovilistico La Rueda, los dias de lunes a domingo en la franja horaria de 08:00 hs a 18:00 hs.

La propuesta contempla las siguientes medidas de seguridad:

• Deberá concurrir al predio del Club La Rueda, individualmente cada piloto con su motocicleta.

• Debera cumplir con todas las medidas de seguridad, a saber: casco, antiparras, guantes, pechera y botas.

• Debera llevar cada piloto su hidratación, alcohol en gel y medio de desinfección para su vehiculo.

• No podra superarse el número de 10 pilotos girando por hora por sábado.

• Se mantendra el distanciamiento social usando barbijo o tapabocas, cuando no se esté girando en la pista.

• No podran asistir mayores de 65 años, ni menores de 18 años, ni personas ajenas a la practica del deporte.

FISCALIZACIÓN:

Se deberá informar al correo de la Dirección de Deportes con la lista de las personas que desarrollaron la actividad (a registro vencido).

Detallar, nombre y apellido, DNI, edad y horario.

Email: deportesalvear@yahoo.com.ar

Personal municipal visitará el predio para constatar el cumplimiento de presente protocolo.

Cabe destacar que la flexibilidad que comienza a aplicarse para realizar dicha actividad, está sujeta al cumplimiento del estricto protocolo establecido, ante cualquier infracción se prohibirá la continuidad de las actividades.

TENIS

PAUTAS GENERALES

El Municipio de General Alvear informa, que la apertura para el funcionamiento de esta actividad como así también del resto de las informadas, tiene carácter provisorio y limitado.

Se autoriza su inicio a partir del 23 de junio del corriente inclusive. Dicha autorización queda sujeta a la inmediata suspensión ante cualquier circunstancia que constituya un riesgo superior a la situación actual, atento que dicho periodo se establece como evaluativo.

Se aclara que esta apertura solo estará destina a Mayores de 18 años.

Para poder habilitar esta actividad, los deportistas deberán:

-Cumplir con el Protocolo sanitario y de higiene establecido para Covid-19.

-Establecer el uso de máscara comunitaria, tapaboca o barbijo como obligatorio en todo momento.

-Los días y horarios serán de lunes a domingos de 08:00 a 18:00 hs.

El deportista deberá llevar su propia hidratación y toalla de mano.

Se debe colocar cartelería con indicaciones de prevención.

INSTRUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

El tenis respeta naturalmente la distancia.

• La actividad se debe desarrollar en un ámbito abierto.

• No debe existir ningún roce ni mínimo contacto con quienes lo practican

• La práctica debe realizarse sin público ni aglomeración de personas.

• El saludo característico de “darse la mano” al finalizar el Match bajo éstas circunstancias será reemplazado por nuevas modalidades (Por ej: chocar las raquetas).

a- HIGIENE:

Se recomienda una completa desinfección luego de la práctica del deporte.

Se sugiere poner en conocimiento de cada tenista la necesidad de contar con:

• KIT de higiene

•Alcohol en gel o pulverizador con alcohol al 70%.

• Jabón y toalla individual que posibiliten la correcta higiene de manos.

•KIT de protección: Barbijo y/o mascarilla.

Hidratación personal.

b- INGRESO Y SALIDA DE CANCHAS:

• Al ingreso de la cancha, debe colocarse cartelería indicativa donde se pueda fácilmente visualizar la información más precisa y trascendente del COVID-19, síntomas del virus y medidas de prevención del contagio.

• El lavado de manos es OBLIGATORIO antes e inmediatamente después de haber realizado la actividad

• Desinfección del material personal de juego y de cualquier otro material auxiliar (bancos, sillas, etc)

• Uso individual y personal de alcohol en gel delante la práctica.

Equipamiento: el ingreso será con la menor cantidad de elementos posibles, identificando una zona donde puedan dejarse.

• Solo está permitido la modalidad en formato single

• Debe utilizarse un máximo de 6 pelotas (nuevas o previamente desinfectadas)

• Cada jugador tocará con sus propias manos únicamente las 3 pelotas con su marca

• El ingreso a la cancha debe realizarse de a un jugador por vez manteniendo el distanciamiento correspondiente

• Cada jugador debe ubicarse en extremos opuestos de la cancha para dejar sus pertenencias

• Se deben evitar los cambios de lado

•Estará permitida la modalidad doble con un máximo de seis pelotas, preferentemente nuevas o en su defecto previamente desinfectados.

Las canchas deben ser al aire libre. Los jugadores en ningún momento deben estar en contacto.

Se recomienda que todos los ejercicios, ya sea de calentamiento o centrales se realicen de manera individual y respetando la distancia sugerida anteriormente.

Queda totalmente prohibido el ingreso de cualquier persona ajena a la cancha durante el período de duración de la misma.

Fiscalización: Personal Municipal, visitará periódicamente el predio donde se realiza esta actividad, a efectos de constatar el cumplimiento de este protocolo.

Cabe destacar que la flexibilidad que comienza a aplicarse para realizar dicha actividad, está sujeta al cumplimiento del estricto protocolo establecido, ante cualquier infracción se prohibirá la continuidad de las actividades.