Adriana Mobilia se despide de Jefatura Distrital “A toda la comunidad educativa de General Alvear”

Jefatura Distrital General Alvear

A toda la comunidad educativa de General Alvear;

Hoy finaliza mi gestión como Inspectora Jefe Distrital de General Alvear. Estos casi 16

meses que estuve a cargo del Distrito han sido los más desafiantes y estimulantes en toda mi

vida profesional.

Con inmenso orgullo asumí este cargo, el cual lo desempeñé con convicción, con ideas

claras, intentando llevar adelante metas y proyectos que apunten a la mejora escolar.

Pero no lo hice en forma aislada, trabajé corresponsablemente con otras personas,

organismos y dependencias que colaboraron. Por eso agradezco a Jefatura Regional y al actual

equipo de Inspectores Distritales, al Consejo Escolar y la Secretaría de Asuntos Docentes con

todo su personal, al Tribunal Descentralizado, a la Delegada de Legal y Técnica, al Servicio Local,

a la Mesa de Violencia, a las distintas Iglesias, al Intendente Municipal Ramón Capra y a todas

las áreas y personal a su cargo, Concejales Municipales de todos los bloques, al Senador Luis

Alejando Cellillo y su grupo de asesores, a Javier y todo el equipo de DIEGEP, a todos los medios

locales y los distintos gremios.

Pero ahora quiero detenerme y AGRADECER a Cecilia, quien depositó confianza en mí y

me ENSEÑÓ a transitar y DISFRUTAR del cargo, y a su EQUIPAZO….y muy especialmente a

quienes estuvieron dispuestos y disponibles minuto a minuto para que las cosas sucedan en la

Jefatura; a Claudio, a Ale y al Equipo de Inspectores (al actual y a los otros que por distintas

razones ahora no están), Marce, Sandra, Nahuel, Irma y Vero …..que conocen de mi INTENSIDAD

al trabajar.

Quiero pedirles a los padres, docentes y alumnos, que sigan adelante, confiados que la

educación es a puerta para todo; para crecer, para querer, para soñar, para dale color a la vida,

aún en los tiempos inesperados o difíciles como los que estamos transitando por esta pandemia.

A los alumnos y sus familias les pido que no pierdan contacto con la ESCUELA, ya que al

regresar tendremos la oportunidad de abrazarnos y seguir trabajando más y mejor. Sé del

esfuerzo que se está haciendo en cada hogar, como también reconozco y pongo en valor de

trabajo colosal que están haciendo los equipos de conducción, los docentes, bibliotecarios, los

miembros de equipo, y los auxiliares en esta situación sanitaria extraordinaria.

A todos, les pido que sigamos trabajando con pasión, acompañando singularmente a

cada trayectoria escolar. Yo seguiré como y para siempre, trabajando por la educación.

Con profundo afecto.

Adriana C. Mobilia