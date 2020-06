A la Comunidad de General Alvear: “Nunca fue mi intención perjudicar a nadie ni poner en riesgo nuestra salud”

Siento la necesidad de escribir este texto a los fines de aclarar

puntualmente una cuestión, respecto del hecho de público conocimiento

acaecido el pasado sábado 6 de junio.

En particular, quiero hacer públicas mis disculpas al Comisario

Inspector Darío Desideri, titular de la Comisaria Local, por haberse visto

involucrado en una incómoda situación que dista de ser la real.

Quiero aclarar que el comisario Desideri no me otorgo permiso

alguno para trasladarme al campo, en virtud de que quien suscribe contaba con

el permiso para transitar extendido por el Estado Nacional por la actividad

laboral que desarrollo. Si es verdad que mantuvimos una comunicación

telefónica, recibiendo como respuesta, que si yo contaba con la autorización

legal para transitar podía hacerlo, que él no estaba facultado para otorgar

autorizaciones ni para quitarle validez a las ya otorgadas, recomendándome

asimismo que cumpliera las disposiciones emanadas de las autoridades.

Lamentablemente los hechos se tergiversaron de una manera tal

que han quedado lejanos a la realidad, cuestión que será mí deber aclarar en

su oportunidad y en el ámbito correspondiente.

Asimismo hago llegar mis más sinceras disculpas a toda la

comunidad de General Alvear, expresando que nunca fue mi intención

perjudicar a nadie ni poner en riesgo nuestra salud.

Juan Luis Escande

DNI Nº 25.771.257