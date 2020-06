Saladillo Habilita Pesca, Padel, Tenis y Gimnasios. Alvear NO y le hecha la culpa a Pcia.

La Municipalidad de Saladillo habilita la Pesca, en tenis, el Padel y los Gimnasios a partir de esta semana. Una decisión acertada que genera esparcimiento, da respuesta a los pedidos de la Sociedad y genera mucho trabajo que estaba parado y complicando a quienes trabajan en las actividades mencionadas.

El problema es que General Alvear NO habilitó ninguna de las cuatro disciplinas que mencionamos y el Director de Deportes Mariano Fortain, según nos contaron dijo en una Radio Colega QUE ES PORQUE LA PCIA. NO LOS HABILITÓ. Sabemos que es TOTALMENTE FALSO, ya que en el protocolo que la Municipalidad de Gral. Alvear envió a Pcia. NO FIGURABA NINGUNA DE LAS 4 ACTIVIDADES MENCIONADAS, con lo cual no se porque dicen algo que no es.

Esperamos tener novedades en las próximas horas, como se hizo con el ciclismo y el Runing, entre otras actividades.-