El ‘bajón’ de los alumnos de quinto año: ¿qué va a pasar con los festejos de los egresados?

Foto de portada: “Promo 2020” Secundaria 1 Gral. Alvear

Si bien la angustia por no poder volver al colegio es generalizada, quienes más sufren son los alumnos de quinto año. Por ahora, el viaje a Bariloche, la fiesta de egresados y la entrega de medallas deberán esperar por el Covid-19. En esta nota, el caso de un colegio de Río Gallegos que retrata la realidad de alumnos del país entero. “Es triste y me angustia pensar en todo eso”.

El último año de la escuela tiene un gran peso simbólico en la vida de todos aquellos que pasaron por la secundaria. Es el momento bisagra en el que los alumnos depositan la esperanza de años. Todos coinciden en que se trata de una etapa imborrable. Desde elegir el buzo de egresados o imaginar el momento de la entrega de medallas, hasta soñar con el viaje a Bariloche, hecho del cual nace una complicidad, posiblemente eterna, entre los chicos.

La historia de alumnos y profesores del colegio María Auxiliadora de Río Gallegos retrata a la perfección el ánimo de estudiantes de todo el país en este particular contexto de confinamiento. En total, son 32 chicos y chicas que este año esperan egresarse, dar vuelta la página y disfrutar de la libertad que con profundidad se respira durante la vida universitaria.

“Nosotros esperamos mucho este año y no creíamos que podía ser así. Teníamos muchas cosas planeadas que lamentablemente no se van a cumplir. El viaje de egresados, la fiesta y un montón de cosas que todavía no sabemos si las vamos a hacer”, explicó Celeste (17), notablemente angustiada por la realidad.

Gentileza: la Opinión