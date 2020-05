“DIA DEL ARQUERO” – Por Roberto Rule

Me hicieron cuatro goles, entiendo que fueron errores míos, que podría haber atajado esas pelotas, que estaba desconcentrado, que nunca tuve tantos desaciertos juntos y que a pesar de la derrota no estoy amargado. También dirán que no tengo motivos para sonreír, pero no es así. Tengo motivos, si tienen un momentito les paso a contar, no son excusas solo intento ser comprendido. Antes del primer gol ella me miro a los ojos, en el segundo gol justo me había comenzado a hablar, en el tercero le estaba diciendo que me gustaba y en el cuarto, un momento antes de que termine el partido, ella me dijo que también le gustaría casarse conmigo. Ahora me sabrán entender, que culpa tengo de conocer a la mujer de mi vida justo debajo de los tres palos, con una tribuna vacía y ella tan hermosa sentada con las manos entre sus piernas y sus tremendos ojos clavándose en mi nuca.