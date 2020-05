Detuvieron en Bolivar a un ciudadano de cometer diversos tipos de estafa

Parte Prensa :

“Fue en la mañana de hoy, sábado en un establecimiento rural de este partido. La detención se concretó, luego de una investigación que se inició el 02 de mayo del cte. en la sede del C.P.R. local”. CONTENIDO: Personal de la Coordinadora de Seguridad zonal de olavarria a cargo Crio Inspector Aranzabal, justamente con el titular del CPR Bolivar Comisario Aguirre, t CPR ALvear Comisario García, CPR olavarria Comisario Amezaga, CPR Tapalque, con colaboración de un grupo Operativo de la SubDDI de Bolivar y personal de la Comisaría Distrital de Bolivar, procedieron en el dia de la fecha, conforme lo ordenado por el Juzgado de Garantias a cargo del Dr. CARLOS VILLAMARIN de Olavarria, a realizar una diligencia de allanamiento y registro, en un establecimiento rural, de nombre “La Carolina”, sito en las proximidades del kilómetro 396 de la Ruta Nacional 226, más precisamente por detrás de donde se sitúa la “Granja Avicola”. El lugar en donde se llevó cabo la diligencia se trata de una chacra de doce hectáreas en donde reside desde hace dos años aproximadamente, una familia procedente de la localidad de Bahia Blanca. El motivo del allanamiento: El secuestro de cuarenta y cuatro ( 44 ) animales vacunos, entre vacas y terneros, y veintiuna ( 21 ), vacas raza Holando en su mayoría vacas, con terneritos al pié. Estos animales habían sido adquiridos en octubre del año pasado, por el morador de la chacra: un masculino identificado como RODRIGO FERNANDO PUCCINELLI ( 41 ), mediante una maniobra fraudulenta, es decir, en el caso de los animales “Abberden-Angus”, un productor rural de la vecina localidad de Henderson, se los habría entregado a PUCCINELLI, en concepto de CAPITALIZACION, previo celebrar un contrato entre ambas partes, ante escribano público. En el contrato, quien tomaba los animales se comprometía a “cuidarlos” en todo el sentido de la palabra, ya sea alimentándolos, como asi también brindandole toda la atención sanitaria que los mismos demandaran. Pero el morador de la chacra, lejos de cuidarlos, los comenzó a ofrecer para la venta a través de las redes sociales, tal es así que 61 de estos animales fueron vendidos a un productor rural del partido de 9 de julio, quien los había adquirido, depositando una importante suma de dinero a la cuenta de quien se los habían vendido, es decir PUCCINELI; asímismo le había entregado, a cambio de los animales “Abberden.Angus”, 17 vacas raza “Holando Argentino”, para tambo. Al momento en que se concretó el negocio, allá por el mes de marzo, ambos negociantes acordaron ultimar el detalle en cuanto a la documentación por la venta de los animales, situación esta que por diversos contratiempos, no se llevó a cabo.

Otra persona que también resulto damnificada, aparte del productor de nuevejuliense, fue otro productor de la localidad de Pontevedra, Partido de Merlo, quien también depositó en la cuenta de PUCCINELI, una suma consistente en $200.000, a cambio de un lote de vacuos “Abberden-Angus”; animales estos de los cuales nunca se pudo apropiar, en razón de que, al igual, que el productor de 9 de julio y que el productor de Henderson había sido víctima de una estafa.-

La manera de engañar de esta persona había llegado a punto tal, que con fecha 19 de mayo del corriente año, salió publicado en el Dairio “La Nación”, como así también en el Diario local: “La Mañana”, un artículo periodístico, titulado: “SOLIDARIDAD DE UN PAIS PARA AYUDAR A UN BOLIVARENSE QUE FUE VICITMA DE UN ROBO”. Con relación a dicho artículo en donde esta persona argumentaba que había sido víctima de un ROBO, despertó interés de solidaridad entre diversos productores tamberos del pais, quienes no dudaron un minuto en recolectar fondos para comprarle una maquina similar a la “supuestamente” sustraída, se aclara: “supuestamente”, en razón de que ese robo a la que esta persona hacia alusión, nunca existió.

———En relación a esta última cuestión, el propio Jefe del Comando de Prevención Rural de Bolivar se comunicó vía telefónica con uno de los Miembros de la agrupacion de tamberos de Bolivar, para que frenen esta “colecta”, y de evitar de esa manera que también fueran engañados, al igual que los otros damnificados.

——–El detenido se encuentra alojado actualmente en la sede del Comando de Prevención Rural local, desde donde mañana domingo, a las 10 horas será trasladado a la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 15 de Bolivar, para ser indagado por la Titular a cargo, Dra. JULIA MARIA SEBASTIAN, en orden a los delitos de: “ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ESTELIONATO y ESTAFA”.-

———Se deja constancia que todos los animales vacunos secuestrados en el dia de la fecha, fueron retribuidos a sus respectivos propietarios.-

————–Cabe agregar además que en el allanamiento se secuestró además, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos tipo de documentación relacionada a la causa Todos los elementos secuestrados sin contar los animales vacunos que ya fueron entregados, serán remitidos a la fiscalía interviniente, para ser anexados al Proceso Penal como medida de prueba.-

———— Desde la Coordinadora Rural, se resalta el compromiso y la colaboración de las distintas fuerzas de seguridad para trabajar en forma conjunta, de acuerda a las directivas que drenadas por el Súper intendente de Rurales Comisarío General Fernando Arrubia, y , se INSTA a todos los productores rurales que cuando realicen negocios agropecuarios, más aún con animas vacunos, equino, ovinos, y/o porcinos, tomen las precauciones necesarias, ello en razón de que muchas veces estos negocios se realizan “via internet”, en donde no en todos los casos se tiene pleno conocimiento de la persona con quien se está realizando el negocio.