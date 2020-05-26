﻿QUERIDA CIUDAD DE GENERAL ALVEAR : UN SALUDO CORDIAL

DESDE “CARITAS PARROQUIAL SAN JOSE”,QUEREMOS INFORMARLES QUE EL SORTEO DEL BONO CONTRIBUCION A REALIZARSE EL19 DE MARZO DEL 2020 ,Y POSPUESTO POR EL COVID-19,SE JUGARA EL VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2020 ,POR QUINIELA NACIONAL NOCTURNA.AGRADECEMOS LA PERMANENTE COLABORACION,MAS EN ESTOS MOMENTOS DIFICILES ,DE NECESIDAD ALIMENTICIA.INVITAMOS A TODOS AQUELLOS QUE PUEDAN VENDER LAS RIFAS QUE AUN QUEDAN ,PODEMOS SOLICITAR A LA SRA JULIA CABRAL O AL DIACONO CARLOS PINA .DIOS NOS BENDICE .
CARITAS SAN JOSE
PARROQUIA SAN JOSE
GRAL.ALVEAR(BS.AS.)