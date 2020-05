CALENDARIOS DE PAGO DE HOY JUEVES 7 DE MAYO

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo los pagos del mes de mayo para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 7, 8 y 9.Si bien los jubilados y pensionados no tienen que solicitar turno previo para el cobro del beneficio de jubilación o pensión, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas; asimismo, los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares.Beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)Asimismo, continúan acreditándose los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para quienes que hayan elegido su medio de pago entre el 16 y 20 de abril pasados.Para consultar fecha, lugar y modalidad de cobro, quienes reciban el IFE deberán ingresar en www.anses.gob.ar/informacion/cuando-y-donde-cobro-el-ingreso-familiar-de-emergencia-ife