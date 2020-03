LA ANSES ANUNCIA FECHAS DE PAGO DEL BONO PARA AUH Y ASIGNACIÓN POR EMBARAZO​

Se trata de un bono extraordinario que se cobrara por única vez. Esta medida apunta a proteger a los sectores más vulnerables en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada ante la pandemia del Coronavirus.

​La ANSES informa que la ultima semana de marzo se comenzará con el pago del bono extraordinario que se otorgará en el marco de las excepcionales medidas sanitarias, laborales y económicas decretadas por el Gobierno Nacional.Este bono implicará el pago de una asignación adicional para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, y alcanzará a un total de 4,3 millones de personas.Cabe aclarar, que el bono de AUH será cobrado, al igual que lo que ocurrió en diciembre pasado, por todos los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo, por zona diferencial y de AUH por hijo con discapacidad. Asimismo, el pago del bono de 3000 pesos a jubilados y pensionados se realizará en el mes de abril, como ya estaba establecido en el cronograma

Cronograma de pago​​







