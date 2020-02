Personal del Hospital Municipal: Carta abierta a la comunidad

Queridos amigos y vecinos de Gral. Alvear somos el personal del hospital Bernardino Rivadavia, los que a diario trabajamos para brindarles un buen servicio y ayudarlos en que necesitan. Queremos contarles los que nos está pasando hace 4 meses por una decisión política del municipio nos modificaron la forma de pago los días feriados. Mientras la mayoría de los servicios municipales no trabajan, nosotros estamos cumpliendo nuestros turnos pero este cambio de régimen de pago afectó considerablemente nuestros ingresos. Detrás de cada uno de nosotros hay un título y una capacitación que nos respalda, también una familia a la que le quitamos mucho tiempo para brindar nuestro servicio y por los cuales hacemos el esfuerzo. Desde hace 4 meses nos pagan los feriados menos de la mitad de lo que cobrábamos antes de las elecciones generales del año pasado. Iniciamos nuestro reclamo con nuestros jefes, ese reclamo paso al municipio, fuimos convocados a una reunión donde se nos informó que es una decisión tomada y no hay alternativa a la perdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Por lo que no nos queda otra alternativa que anunciar posibles medidas de fuerza.

No estamos obligados a trabajar gratis para nadie.

Preferimos ese tiempo compartirlo con nuestros seres queridos o simplemente descansar.

Es necesario que toda la comunidad sepa lo que estamos viviendo, situación a la que decimos Basta. #ConLaSaludNoSeJuega