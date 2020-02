Por una deuda, cientos de pacientes carenciados podrían quedarse sin tratamiento de diálisis

Centros de salud de toda la Argentina se verían obligados a interrumpir los tratamientos de pacientes que requieren diálisis que están incluidos en el plan federal Incluir Salud a partir de febrero por la deuda que las provincias mantienen con los prestadores privados. En Salta, desde Cepridiasa, la asociación que nuclea a los centros de diálisis privados de la provincia, se reclaman unos 60 millones de pesos por servicios impagos desde agosto de 2019 y ya anunciaron que desde mediados de febrero no podrán seguir atendiendo a los pacientes.

El programa Incluir Salud está bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad y brinda cobertura médico-asistencial a todas las personas titulares de pensiones nacionales no contributivas, beneficiarios de pensiones especiales, como ex combatientes de Malvinas, y beneficiarios de pensiones graciables. Desde enero de 2019 los fondos deben ser girados desde el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias para que se realicen los pagos a las instituciones que se encargan de los tratamientos médicos.

En el caso de los tratamientos de pacientes que necesitan diálisis, las provincias contratan servicios privados y desde ahí surgen los reclamos por los atrasos en los pagos. Desde Cepridiasa se están realizando llamados de atención por la deuda desde noviembre del año pasado. “Desde agosto de 2019 que no recibimos pagos por el servicio que brindamos a pacientes de toda la provincia -explicó Nora Marchetta, secretaria de Cepridiasa-. Nosotros ya anunciamos que no recibimos nuevos pacientes pero nos resulta muy difícil seguir cumpliendo con los tratamientos de las personas a las que venimos atendiendo. Y a partir de febrero ya no vamos a poder hacerlo por el estado de la deuda que tiene el Programa Incluir Salud con los prestadores”.

El reclamo, que se repite en casi todas las provincias, podría derivar en que queden sin atención médica cientos de pacientes que deben ser dializados. Algunos prestadores señalaron que no pueden cumplir con el servicio de traslado de las personas hasta los centros de salud ni con la compra de insumos dolarizados ni con el pago de salarios de sus empleados.