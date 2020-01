LA CONMOVEDORA SERIEDAD DE LAS FOTOS ANTIGUAS Por Lis Solé

La seriedad en los rostros producida por la inmovilidad del tiempo de exposición denotaba

además otra concepción sobre el tiempo, la muerte y la memoria.

Impensable en estos tiempos estar sin sonreír en las fotos y sin embargo, es rarísimo

encontrar fotos antiguas donde la gente se vea sonriente.

La explicación de tanta seriedad está dada principalmente por el tiempo que debían

permanecer quietos para que la máquina “pudiera scannear” la imagen, o sea, estaban quietos

para “aguantar” el largo tiempo de exposición.

Incluso había un pequeño dispositivo que se colocaba detrás de la cabeza para que

ésta no se moviera ya que no era “una instantánea”.

Pero también, el mismo hecho de tomarse una fotografía era una cosa muy seria

porque no se tomaban fotografías todos los días y posar para una foto, era casi como posar

para un cuadro.

Además, la severidad en la imagen denotaba la seriedad de la vida y el valor de lo

estético. Una selfie risueña es la antítesis de un retrato solemne y no tiene ninguna

profundidad ni valor artístico.

Esa gente seria se divertía tanto o más que la gente en la actualidad pero el

pensamiento hacia el tiempo, la muerte y la memoria era completamente diferente y allí

reside la esencia y el encanto de las fotografías antiguas.

La seriedad en los rostros, además del tiempo de exposición y el nerviosismo de una

foto que quizás fuera la única que se sacara en la vida, denotaba otra concepción sobre el

tiempo, la muerte y la memoria.

DETALLES DE LA FOTOGRAFÍA:

Fotografía de la Familia Larrieta- Gurbista. 1913. En la foto se ve a Eulalia Larrieta Aguirre

(casada con Zenón Gurbista) con sus hermanos e hijos. Arriba: Los hijos de Eulalia: Nemesia

Gurbista, Josefina Gurbista, Manuel Gurbista, Celedonia Gurbista y José Ramón Gurbista.

Debajo de izquierda a derecha sentados: Eulalia Larrieta casada con Gurbista, Eusebia, Manuel

Larrieta, Alejandro Larrieta, y Gregorio Larrieta. La nena es María Paz Gurbista y el nene, José

Luis Larrieta (nació el 12 de junio de 1916) entre sus padres. (Solé, 227). Foto Emilio Cancela.